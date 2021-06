加州重開後已打齊針人士大多數情況下無需再戴口罩（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州下星期二全面重開,州衛生部長Mark Ghaly醫生解釋,重開之後有關戴口罩的衛生指引。

Ghaly醫生下午召開電話會議,公佈新的指引,他表示,加州的指引與聯邦疾控中心(CDC)的一致,6月15號下星期二開始,在加州已經完全接種新型肺炎疫苗的人士,無需戴口罩,但有例外的情況,包括乘搭交通工具、飛機、渡輪、巴士、火車、計程車,以及公共交通工具樞紐站,所有人都需要戴口罩。

另外,在中小學、托兒所,室內必須戴口罩;在醫療設施、長期護理院、無家可歸者中心,以及避暑中心也需要戴口罩。

至於仍未完全接種疫苗的人士,在室內需要戴口罩,包括在餐館、零售店和戲院等,州衛生部也會對商業發出指引。

Ghaly醫生表示,商業老闆或活動主持人必須張貼告示,規定沒有完全接種疫苗人士必須戴口罩,而商業老闆對於怎樣執行戴口罩指引有三個選擇,第一,就是讓顧客自我證明,即是相信沒有戴口罩的人已經完全接種疫苗;第二,商業可以設立疫苗驗證系統,分辨哪些顧客需要戴口罩;第三,商業可以要求所有顧客都要戴口罩。

Ghaly醫生說:「商業老闆有選擇,不是說哪一種方法是最好的,我們提供三種選擇,如果不相信自我證明的方法,可以要求所有進入商業或活動場所的人都要戴口罩。」

Ghaly醫生表示,加州的疫情數據良好,全州已有53%居民完全接種疫苗,65%人口接種最少一劑疫苗,州內仍有15%人口,就是12歲以下的兒童不能接種疫苗。

Ghaly醫生提醒,戴口罩仍然是預防新型肺炎的有效方法。

Ghaly醫生強調,加州全面重開之後,居民有權戴口罩,沒有人可以制止。

