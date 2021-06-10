加州重開後已打齊針人士大多數情況下無需再戴口罩（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

加州下星期二全面重開，州衛生部長Mark Ghaly醫生解釋，重開之後有關戴口罩的衛生指引。

Ghaly醫生下午召開電話會議，公佈新的指引，他表示，加州的指引與聯邦疾控中心（CDC）的一致，6月15號下星期二開始，在加州已經完全接種新型肺炎疫苗的人士，無需戴口罩，但有例外的情況，包括乘搭交通工具、飛機、渡輪、巴士、火車、計程車，以及公共交通工具樞紐站，所有人都需要戴口罩。

另外，在中小學、托兒所，室內必須戴口罩；在醫療設施、長期護理院、無家可歸者中心，以及避暑中心也需要戴口罩。

至於仍未完全接種疫苗的人士，在室內需要戴口罩，包括在餐館、零售店和戲院等，州衛生部也會對商業發出指引。

Ghaly醫生表示，商業老闆或活動主持人必須張貼告示，規定沒有完全接種疫苗人士必須戴口罩，而商業老闆對於怎樣執行戴口罩指引有三個選擇，第一，就是讓顧客自我證明，即是相信沒有戴口罩的人已經完全接種疫苗；第二，商業可以設立疫苗驗證系統，分辨哪些顧客需要戴口罩；第三，商業可以要求所有顧客都要戴口罩。

Ghaly醫生說：「商業老闆有選擇，不是說哪一種方法是最好的，我們提供三種選擇，如果不相信自我證明的方法，可以要求所有進入商業或活動場所的人都要戴口罩。」

Ghaly醫生表示，加州的疫情數據良好，全州已有53%居民完全接種疫苗，65%人口接種最少一劑疫苗，州內仍有15%人口，就是12歲以下的兒童不能接種疫苗。

Ghaly醫生提醒，戴口罩仍然是預防新型肺炎的有效方法。

Ghaly醫生強調，加州全面重開之後，居民有權戴口罩，沒有人可以制止。

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