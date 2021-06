【完整版訪問】美國多名富豪賺錢多交稅少, 有聯邦參議員批評現有稅制不公, 應向富人開徵財富稅。 雖然財富稅是針對有錢人, 但會否影響到一般中產階級﹖聽聽理財專家林修榮先生如何分析。

【KTSF 嚴劍蓉採訪】

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。