白宮宣布新措施 方便打工仔接種疫苗（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

為了方便打工仔接種疫苗,白宮周二宣布只要僱主提出要求,當局可以安排人手到工作場所為員工打針。

全美疫情持續好轉,聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky表示,周一全國新增超過1萬宗確診,7日平均新症13,277宗,較之前一週減少近3成,但若與今年1月比較,則下降94%,住院數字也較1月的高峰下跌83%。

Walensky指疫情好轉,有賴疫苗接種,至今全美已接種了超過3億劑疫苗,超過85%的65歲以上長者已打了一針,有75%已完成接種。

Walensky醫生說:「我們仍然有很多工作要做,尤其是較年輕的群組,12歲以上的國人,已有一半已施打疫苗,這是好消息,但還有很工作要做。」

CDC最新的研究發現,已接種疫苗的人士,獲得超過九成的保護,他們即使染疫,症狀較沒有打針的人輕微。

研究檢視了近4千名醫護人員、救援人員和必要服務員工,他們自12月起,每週都做病毒檢測,當中只有5%的人檢測結果呈陽性,確診的人當中,已打針的少於20多人。

為推升疫苗接種率,方便打工仔接種疫苗,白宮周二宣布,只要僱主提出要求,當局可以安排人手到工作場所為員工打針。

白宮官員表示,根據調查,很多人說如果他們可以在工作時間內完成,他們會接種疫苗。

白宫抗疫高級顧問Andy Slavitt說:「我們很高興宣布由即日起,美國醫院協會將可派人手,到工作場所為公司員工接種疫苗,通過其醫院成員。」

僱主可發電郵至[email protected],美國醫院協會會安排僱主與當地的醫院聯絡,在工作場所設立臨時接種站。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。