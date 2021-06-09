白宮宣布新措施 方便打工仔接種疫苗（視頻）



【KTSF 嚴劍蓉報導】

為了方便打工仔接種疫苗，白宮周二宣布只要僱主提出要求，當局可以安排人手到工作場所為員工打針。

全美疫情持續好轉，聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky表示，周一全國新增超過1萬宗確診，7日平均新症13,277宗，較之前一週減少近3成，但若與今年1月比較，則下降94%，住院數字也較1月的高峰下跌83%。

Walensky指疫情好轉，有賴疫苗接種，至今全美已接種了超過3億劑疫苗，超過85%的65歲以上長者已打了一針，有75%已完成接種。

Walensky醫生說：「我們仍然有很多工作要做，尤其是較年輕的群組，12歲以上的國人，已有一半已施打疫苗，這是好消息，但還有很工作要做。」

CDC最新的研究發現，已接種疫苗的人士，獲得超過九成的保護，他們即使染疫，症狀較沒有打針的人輕微。

研究檢視了近4千名醫護人員、救援人員和必要服務員工，他們自12月起，每週都做病毒檢測，當中只有5%的人檢測結果呈陽性，確診的人當中，已打針的少於20多人。

為推升疫苗接種率，方便打工仔接種疫苗，白宮周二宣布，只要僱主提出要求，當局可以安排人手到工作場所為員工打針。

白宮官員表示，根據調查，很多人說如果他們可以在工作時間內完成，他們會接種疫苗。

白宫抗疫高級顧問Andy Slavitt說：「我們很高興宣布由即日起，美國醫院協會將可派人手，到工作場所為公司員工接種疫苗，通過其醫院成員。」

僱主可發電郵至[email protected]，美國醫院協會會安排僱主與當地的醫院聯絡，在工作場所設立臨時接種站。

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