美國4月新增930萬個工作職位 刷下新紀錄



【KTSF 梁秋玉報導】

美國就業機會在今年4月打破了2000年12月以來的歷史紀錄，共有930萬個新工作機會。

根據勞工統計局的數據，美國在今年4月共有930萬個新職位，比經濟學家在3月預測的830萬整整多出100萬。

牛津經濟研究院的專家表示，隨著企業繼續為忙碌的夏季做准備，對員工的需求也正在升溫，盡管雇主有招聘的意願，但工人們並沒有完全準備好重返工作崗位，雖然職位空缺激增，但全美雇主在4月份僅雇佣了610萬人，比3月份略有上升，但仍留下數百萬個職位空缺。

另外，由於尚未完全走出疫情，使得一些有孩子的人可能仍無法重返工作崗位，還有一些雇員擔心，重返工作崗位後的感染風險、薪資待遇以及工作前景，這些因素是造成工人短缺的原因之一，這也是為甚麼招聘職位激增，但仍有數百萬美國人處於失業狀態。

有經濟學家表示，如果公司想要填補職位空缺，就必須發揮創造性，例如許多公司提高最低工資以此吸引人來應徵，還有人批評，在疫情期間，政府發放的高失業福利，也令許多人不願意工作，而一些僱主也發現難以留住員工，離職人數上升至2.7%，即400萬人，當中以零售、專業服務以及商業服務行業的離職率上升最多。

至於住宿和餐飲服務業，則是增加的空缺職位最多，接近35萬個。

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