美國4月新增930萬個工作職位 刷下新紀錄

【KTSF 梁秋玉報導】

美國就業機會在今年4月打破了2000年12月以來的歷史紀錄,共有930萬個新工作機會。

根據勞工統計局的數據,美國在今年4月共有930萬個新職位,比經濟學家在3月預測的830萬整整多出100萬。

牛津經濟研究院的專家表示,隨著企業繼續為忙碌的夏季做准備,對員工的需求也正在升溫,盡管雇主有招聘的意願,但工人們並沒有完全準備好重返工作崗位,雖然職位空缺激增,但全美雇主在4月份僅雇佣了610萬人,比3月份略有上升,但仍留下數百萬個職位空缺。

另外,由於尚未完全走出疫情,使得一些有孩子的人可能仍無法重返工作崗位,還有一些雇員擔心,重返工作崗位後的感染風險、薪資待遇以及工作前景,這些因素是造成工人短缺的原因之一,這也是為甚麼招聘職位激增,但仍有數百萬美國人處於失業狀態。

有經濟學家表示,如果公司想要填補職位空缺,就必須發揮創造性,例如許多公司提高最低工資以此吸引人來應徵,還有人批評,在疫情期間,政府發放的高失業福利,也令許多人不願意工作,而一些僱主也發現難以留住員工,離職人數上升至2.7%,即400萬人,當中以零售、專業服務以及商業服務行業的離職率上升最多。

至於住宿和餐飲服務業,則是增加的空缺職位最多,接近35萬個。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。