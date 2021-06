【有線新聞】

總統拜登撤銷禁止下載WeChat和TikTok的禁令。

拜登簽署行政命令,撤回特朗普政府一系列禁止下載WeChat和TikTok 的行政命令,又指示商務部重新審視中國和其他國家應用程式的國家安全風險,之後會採取適當行動。

據報商務部將就如何進一步保護國民的基因和個人健康信息,提出建議。

