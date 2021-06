【KTSF】

隨著疫情轉好以及經濟重啟,咖啡連鎖店Starbucks稍後將又允許顧客可以自帶咖啡杯,但同時有新要求。

Starbucks在疫情前,一直鼓勵顧客自帶杯子,減少浪費,保護環境,但去年3月之後,因為新冠肺炎疫情,而不再允許顧客自帶杯子。

不過從6月22號開始,Starbucks又再允許顧客自帶咖啡杯,但跟以前不一樣的是,咖啡師不允許觸摸顧客的杯子,也就是說,他們不能清洗顧客的杯子,所以顧客自己在使用前,要先將杯子洗干淨。

另外,顧客還必須把杯子放在一個更大的杯子,或者一個托盤上,這樣咖啡師在調製咖啡時,就無需碰到杯子。

