舊金山今年共提10宗仇恨犯罪起訴 8宗受害人是亞裔（視頻）

舊金山(三藩市)地檢處指出,今年以來總共提出10宗仇恨犯罪的起訴,其中有8宗涉及亞裔受害人,對於最近有華裔女警在華埠遇到襲擊,地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,控告疑犯兩項嚴重罪名,但未提出仇恨犯罪起訴。

舊金山華埠上月28號星期五,一個男人在Kearny街夾Commercial街襲擊一名華裔女警,過程被閉路電視拍攝下來,疑犯還涉嫌搶女警攜帶的豆彈槍,幾名途人合力幫助遇襲的女警脫離險境。

33歲疑犯Gerardo Contreras被扣押在縣監獄,地檢處控告他兩項嚴重罪名。

博徹思說:「兩項嚴重罪名,包括毆打警員導致受傷,以及恐嚇執法人員,我們要求法庭准許扣留被告,法官同意我們的要求。」

案發當日有市民聽到疑犯揚言自己“擅長殺死亞裔”,警方也證實市民有打911報警,地檢處會不會控告疑犯仇恨犯罪呢?

說:「我們目前沒有足夠資料提出仇恨犯罪的起訴,如果我們有仇恨犯罪的證據,我們將會修改起訴,在初審之前很容易做得到。」

至於上月初在Market街,兩名亞裔女長者等Muni巴士時,無緣無故被人用刀刺傷的案件,地檢處控告54歲被告Patrick Thompson 5項嚴重罪名,包括企圖謀殺,案件完成初審,法官批准控方提出的所有控罪,將會展開陪審團審訊。

舊金山警方週末公佈今年發生的仇恨犯罪事件,警方數據顯示,由年頭至6月4號為止,市內總共錄得28宗仇恨罪案,其中11宗針對亞裔,是仇恨犯罪受害人之中人數最多的。

而地檢處周二表示,今年以來提出10宗仇恨犯罪起訴,其中8宗的受害人是亞裔,其中一名亞裔受害人是因為性取向而受到仇恨對待,而去年地檢處總共提出8宗仇恨犯罪起訴,其中3名受害人是亞裔。

