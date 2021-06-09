舊金山今年共提10宗仇恨犯罪起訴 8宗受害人是亞裔（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）地檢處指出，今年以來總共提出10宗仇恨犯罪的起訴，其中有8宗涉及亞裔受害人，對於最近有華裔女警在華埠遇到襲擊，地檢官博徹思（Chesa Boudin）表示，控告疑犯兩項嚴重罪名，但未提出仇恨犯罪起訴。

舊金山華埠上月28號星期五，一個男人在Kearny街夾Commercial街襲擊一名華裔女警，過程被閉路電視拍攝下來，疑犯還涉嫌搶女警攜帶的豆彈槍，幾名途人合力幫助遇襲的女警脫離險境。

33歲疑犯Gerardo Contreras被扣押在縣監獄，地檢處控告他兩項嚴重罪名。

博徹思說：「兩項嚴重罪名，包括毆打警員導致受傷，以及恐嚇執法人員，我們要求法庭准許扣留被告，法官同意我們的要求。」

案發當日有市民聽到疑犯揚言自己“擅長殺死亞裔”，警方也證實市民有打911報警，地檢處會不會控告疑犯仇恨犯罪呢？

說：「我們目前沒有足夠資料提出仇恨犯罪的起訴，如果我們有仇恨犯罪的證據，我們將會修改起訴，在初審之前很容易做得到。」

至於上月初在Market街，兩名亞裔女長者等Muni巴士時，無緣無故被人用刀刺傷的案件，地檢處控告54歲被告Patrick Thompson 5項嚴重罪名，包括企圖謀殺，案件完成初審，法官批准控方提出的所有控罪，將會展開陪審團審訊。

舊金山警方週末公佈今年發生的仇恨犯罪事件，警方數據顯示，由年頭至6月4號為止，市內總共錄得28宗仇恨罪案，其中11宗針對亞裔，是仇恨犯罪受害人之中人數最多的。

而地檢處周二表示，今年以來提出10宗仇恨犯罪起訴，其中8宗的受害人是亞裔，其中一名亞裔受害人是因為性取向而受到仇恨對待，而去年地檢處總共提出8宗仇恨犯罪起訴，其中3名受害人是亞裔。

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