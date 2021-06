舊金山婆婆被推跌受傷昏迷 警拘疑犯

【KTSF】

一個73歲的婆婆,5月15日在舊金山(三藩市)Embarcadero海旁被人推倒地上受傷昏迷,警方經過調查後,在6月1日拘捕疑犯,他面對襲擊導致嚴重身體受傷、嚴重毆打導致嚴重身體受傷,以及虐老導致嚴重身體受傷3項重罪。

案發在5月14日早上7時03分左右,舊金山警方接報,一名73歲婆婆在海旁步行時被突然推倒地上,疑犯迅速逃離現場,婆婆被推倒後昏迷在行人道上,頭部流血,最後被送到舊金山總醫院。

院方說婆婆有腦震盪、肋骨斷裂和嚴重瘀傷,警方之後獲得錄影片段,顯示事發經過可以看到,疑犯是刻意跑向受害人,並把對方推跌。

中央警局之後向其他分局通報本案,最終在6月1日拘捕疑犯,32歲舊金山居民Toure Clark。

警方相信可能有其他受害人曾經遇襲,但沒有報案,呼籲任何有案件資料的人與他們聯絡,可以打電話給中央分局的Sgt. Ly,電話:(415) 315-2410,或者致電24小時爆料熱線:(415) 575-4444,或發短信至TIP444。

