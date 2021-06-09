舊金山婆婆被推跌受傷昏迷 警拘疑犯

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一個73歲的婆婆，5月15日在舊金山（三藩市）Embarcadero海旁被人推倒地上受傷昏迷，警方經過調查後，在6月1日拘捕疑犯，他面對襲擊導致嚴重身體受傷、嚴重毆打導致嚴重身體受傷，以及虐老導致嚴重身體受傷3項重罪。

案發在5月14日早上7時03分左右，舊金山警方接報，一名73歲婆婆在海旁步行時被突然推倒地上，疑犯迅速逃離現場，婆婆被推倒後昏迷在行人道上，頭部流血，最後被送到舊金山總醫院。

院方說婆婆有腦震盪、肋骨斷裂和嚴重瘀傷，警方之後獲得錄影片段，顯示事發經過可以看到，疑犯是刻意跑向受害人，並把對方推跌。

中央警局之後向其他分局通報本案，最終在6月1日拘捕疑犯，32歲舊金山居民Toure Clark。

警方相信可能有其他受害人曾經遇襲，但沒有報案，呼籲任何有案件資料的人與他們聯絡，可以打電話給中央分局的Sgt. Ly，電話：(415) 315-2410，或者致電24小時爆料熱線：(415) 575-4444，或發短信至TIP444。

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