聖荷西母親涉殺兒被捕 案件更多細節曝光

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涉嫌謀殺兒子在周一遭到聯邦調查局（FBI）全國通緝的一名35歲的聖荷西母親，已在科羅拉多州丹佛市被捕，案件更多的詳情曝光。

拉斯維加斯警方宣布，周二早上FBI在科羅拉多州丹佛市東邊的一間旅館，逮捕到涉嫌謀殺聖荷西7歲男童Liam Husted，而在遭到全國通緝的男童母親，35歲的Samantha Moreno Rodriguez，當時她與一名男子在一起，不過警方相信該名男子和這起案件無關。

拉斯維加斯警方Ray Spencer說：「辦這起案子不免讓人釋出感情，能夠結案並辨識Liam很重要，而我們現在可以逮捕歸案，令人極為滿意。」

警方不願透露7歲的Liam到底是怎麼死的，也不願回應是否涉及武器或犯案動機，一切要等到法醫官辦公室的毒物檢測調查結果，可能要花費數個星期才能完成。

不過警方證實，男童很清楚是在他的遺體被發現的地點遭到殺害的。

事發在5月28日，有登山客在拉斯維加斯西南方30英里郊區的登山步道發現一具屍體，警方於是發布模擬男童樣貌的海報徵求線索，不過一直無法辨識身分，直到男童母親的朋友上周五看到海報，加上很久沒有見到她們，於是聯絡警方，這才讓警方得以在6月6日在聖荷西警方協助下，確認男童身分，並在周一對外公布。

警方表示，嫌犯在5月24日開著照片上的這輛車，載著死者從聖荷西前往南加州和內華達州，離開前有留言給死者父親Nick Husted，說她很抱歉，又說試著要找地方安頓下來，然後又說以後再談，由於留言並沒有異狀，死者父親當初根本沒有想要報警說孩子被帶走。

Spencer說：「沒有任何跡象顯示有可疑之處，甚至他殺，這也是死者父親表達的，這位父親不知如何是好，在事發後的那個星期，所以這也是當他聯繫警方時，他仍然選擇不通報任何形式的誘拐兒童案。」

警方稱，死者父親直到6月1日才報警說孩子失蹤，又指他對兒子的被殺案沒有嫌疑。

警方周一追蹤到Rodriguez在科羅拉多州，於是循線將她逮捕，Rodriguez被捕後關押在丹佛監獄，並將被引渡回內華達州，預料將面對謀殺罪名起訴。

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