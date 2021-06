聖荷西母親涉殺兒被捕 案件更多細節曝光

【KTSF】

涉嫌謀殺兒子在周一遭到聯邦調查局(FBI)全國通緝的一名35歲的聖荷西母親,已在科羅拉多州丹佛市被捕,案件更多的詳情曝光。

拉斯維加斯警方宣布,周二早上FBI在科羅拉多州丹佛市東邊的一間旅館,逮捕到涉嫌謀殺聖荷西7歲男童Liam Husted,而在遭到全國通緝的男童母親,35歲的Samantha Moreno Rodriguez,當時她與一名男子在一起,不過警方相信該名男子和這起案件無關。

拉斯維加斯警方Ray Spencer說:「辦這起案子不免讓人釋出感情,能夠結案並辨識Liam很重要,而我們現在可以逮捕歸案,令人極為滿意。」

警方不願透露7歲的Liam到底是怎麼死的,也不願回應是否涉及武器或犯案動機,一切要等到法醫官辦公室的毒物檢測調查結果,可能要花費數個星期才能完成。

不過警方證實,男童很清楚是在他的遺體被發現的地點遭到殺害的。

事發在5月28日,有登山客在拉斯維加斯西南方30英里郊區的登山步道發現一具屍體,警方於是發布模擬男童樣貌的海報徵求線索,不過一直無法辨識身分,直到男童母親的朋友上周五看到海報,加上很久沒有見到她們,於是聯絡警方,這才讓警方得以在6月6日在聖荷西警方協助下,確認男童身分,並在周一對外公布。

警方表示,嫌犯在5月24日開著照片上的這輛車,載著死者從聖荷西前往南加州和內華達州,離開前有留言給死者父親Nick Husted,說她很抱歉,又說試著要找地方安頓下來,然後又說以後再談,由於留言並沒有異狀,死者父親當初根本沒有想要報警說孩子被帶走。

Spencer說:「沒有任何跡象顯示有可疑之處,甚至他殺,這也是死者父親表達的,這位父親不知如何是好,在事發後的那個星期,所以這也是當他聯繫警方時,他仍然選擇不通報任何形式的誘拐兒童案。」

警方稱,死者父親直到6月1日才報警說孩子失蹤,又指他對兒子的被殺案沒有嫌疑。

警方周一追蹤到Rodriguez在科羅拉多州,於是循線將她逮捕,Rodriguez被捕後關押在丹佛監獄,並將被引渡回內華達州,預料將面對謀殺罪名起訴。

