聖荷西將實施一系列新槍械管制措施（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西VTA發生多人死亡的槍擊事件兩個星期後,市長Sam Liccardo周二宣布該市將實施一系列新的槍械管制措施。

自從5月26日聖荷西VTA發生9名受害人死亡的槍擊事件以來,這兩個星期內,聖荷西幾乎每天都有和槍支有關的暴力事件,多人中槍,當中有至少3人死亡。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「個別城市不能等待國會在槍支暴力中保護我們的市民,更加不能依靠法庭,我們的家人不能夠忍受槍支暴力在社區中的威脅,我們需要採取行動。」

聖荷西將規定擁槍居民購買責任保險,用作賠償該槍支導致的死亡、受傷或財物損害的費用,要是推行,將是全國第一個實行槍支保險法例的城市。

另外,擁槍人士也需要每年繳付一項費用,用來彌補市府在處理槍支暴力涉及的支出,例如警察處理槍擊事件、相關的緊急醫療服務等。

要是不交這些費用的話,當局可以沒收當事人的槍支,或是罰款,Liccardo也補充,警方不會去找違規的人,但是在處理和槍支有關的事件中順行執法。

市府將通過立法程序,推行這一系列的槍管措施。

槍支權益人士則表示,要是市議會通過市長的提案,將起訴市府。

