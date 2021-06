【KTSF】

Pfizer表示,將對6個月大至11歲的兒童開展新型肺炎疫苗臨床試驗。

Pfizer計劃在美國、芬蘭、波蘭和西班牙共徵集最多4,500名兒童參與試驗,參加的兒童將接種兩劑較低劑量的疫苗。

而另一款疫苗Moderna,也正對6個月大以上兒童的展開疫苗試驗。

Moderna表示,其疫苗可能在今年初秋,就可以供小至5歲的兒童接種。

