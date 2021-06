奧克蘭為低收入家庭推「保障收入」計劃 每月派錢500元

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)為低收入家庭推行的「保障收入」派錢計劃周二開始接受東奧克蘭的市民申請。

在這項實驗性計劃下,市府將為600個東奧克蘭的家庭,每個月派出500元,歷時18個月,申請家庭必須有一個18歲以下的孩子,收入按照家庭大小設定限制,例如一個三口家庭,收入不能超過61,650元。

市長Libby Schaaf周二宣布,計劃將分兩個階段,目前合資格申請的居民,必須是住在畫面中看到的社區內,也就是東至MacArthur Boulevard,南至94 Avenue,西至International Boulevard,北至Havenscourt Boulevard。

第二階段,將在今年夏天較遲時候展開,到時將全面開放給所有奧克蘭低收入家庭。

第一階段的申請截止日期是6月30日,並將在7月1日後舉行抽籤。

想知道申請程序的觀眾,請瀏覽:https://fund.uptogether.org/eastoakland

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。