FDA批准新腦退化症藥物 這藥物有何副作用（視頻）



【KTSF 嚴劍蓉報導】

全球約有3千萬人患腦退化症，在美國就有600萬名患者，醫學界預料在未來30年，患者數字將倍增，死於腦退化症的人多過死於乳癌和前列腺癌的總和，周一聯邦食品藥物管理局（FDA）自2003年後，再次批准使用治療腦退化症的藥物，這藥物有什麼副作用？

一些專家認為，這個治療早期腦退化患者的新藥物，為患者帶來希望，不過也有一些專家質疑其效力。

這個名為ADUCANUMAB的新藥，也被稱為ADUHELM，是過去近20年首個獲FDA批准使用治療腦退化症的藥物。

腦退化症專家Richard Isaacson醫生說：「這是透過輸液的藥物，不是藥丸，這藥要輸入靜脈血管，每月一次輸液藥物的作用，是要減緩疾病惡化的速度，會否對記憶有幫助？可能吧，是否可以治癒？不能，藥物的作用是要減緩腦退化速度。」

Isaacson醫生強調，對於那些中度或嚴重的腦退化或認知障礙症患者，這藥物可能作用不大。

FDA是在「加快批核計劃」下批准這新藥，計劃容許一些治療嚴重有危及性命的疾病，即使還需要更多研究，也可以獲批使用。

這次的審批也受到爭議，因為醫學界有部分人認為，現時未有足夠證據顯示這新藥真的有效，而且有副作用。

Isaacson醫生說：「使用這藥物最大的風險是腦部腫脹，甚至輕微腦出血，不過若小心使用，和以磁力共振進行腦部掃描監察，確保這些副作用沒有出現，而大部分有副作用的人，後來都沒事。」

還要幾個月，患者才可以使用這新藥，至於新藥的價錢，高劑量的話，一年約為5萬6千元，藥廠發聲明指，符合資格並有商業健保的患者，在補助計劃下，相關用藥開支或可減至零。

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