FDA批准新腦退化症藥物 這藥物有何副作用（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

全球約有3千萬人患腦退化症,在美國就有600萬名患者,醫學界預料在未來30年,患者數字將倍增,死於腦退化症的人多過死於乳癌和前列腺癌的總和,周一聯邦食品藥物管理局(FDA)自2003年後,再次批准使用治療腦退化症的藥物,這藥物有什麼副作用?

一些專家認為,這個治療早期腦退化患者的新藥物,為患者帶來希望,不過也有一些專家質疑其效力。

這個名為ADUCANUMAB的新藥,也被稱為ADUHELM,是過去近20年首個獲FDA批准使用治療腦退化症的藥物。

腦退化症專家Richard Isaacson醫生說:「這是透過輸液的藥物,不是藥丸,這藥要輸入靜脈血管,每月一次輸液藥物的作用,是要減緩疾病惡化的速度,會否對記憶有幫助?可能吧,是否可以治癒?不能,藥物的作用是要減緩腦退化速度。」

Isaacson醫生強調,對於那些中度或嚴重的腦退化或認知障礙症患者,這藥物可能作用不大。

FDA是在「加快批核計劃」下批准這新藥,計劃容許一些治療嚴重有危及性命的疾病,即使還需要更多研究,也可以獲批使用。

這次的審批也受到爭議,因為醫學界有部分人認為,現時未有足夠證據顯示這新藥真的有效,而且有副作用。

Isaacson醫生說:「使用這藥物最大的風險是腦部腫脹,甚至輕微腦出血,不過若小心使用,和以磁力共振進行腦部掃描監察,確保這些副作用沒有出現,而大部分有副作用的人,後來都沒事。」

還要幾個月,患者才可以使用這新藥,至於新藥的價錢,高劑量的話,一年約為5萬6千元,藥廠發聲明指,符合資格並有商業健保的患者,在補助計劃下,相關用藥開支或可減至零。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。