賀錦麗與墨西哥總統會面 討論如何解決無證移民湧入美國

【KTSF 吳倩妤報導】

副總統賀錦麗周二同墨西哥總統奧夫拉多爾,討論如何解決無證移民湧入美國的問題。

賀錦麗向奧夫拉多爾強調,美墨兩國長期以來相互依存和聯繫,而現在就正在開啟一個新時代。

賀錦麗在回國前,還與墨西哥女企業家和勞工領袖會面。

就會議召開之際,華盛頓同意為墨西哥經濟提供1.3億美元的援助計劃,兩國還承諾在人口販賣和經濟項目上合作,關注大批民眾離開家園,前往美國的真正原因。

但就在雙方會面地點附近有民眾示威,抗議墨西哥將無助移民拒諸門外。

賀錦麗周一在危地馬拉明確向無證移民喊話「別過來」,又表示,目前無意造訪美墨邊境,引來共和黨人抨擊,指當局不履行邊境維護責任,卻跑去鑽研所謂「造成移民的根本問題」,認為此舉是「非常規」做法。

白宮周二就反駁共和黨人的指控,白宮發言人Jen Psaki說:「我要重申,她的任務是與北三角國家和領導人合作解決根源問題,解決腐敗問題,確保我們合力解決人道問題。」

美墨邊境大批移民湧來尋求庇護,成為拜登上任後面臨的主要挑戰之一,華府在處理危地馬拉、薩爾瓦多和洪都拉斯以及墨西哥等北三角國家無證移民激增的議題上,一直尋求與墨西哥合作,解決根源問題。

奧夫拉多爾在之前與賀錦麗的網絡會議上中承諾,美國可以依靠墨西哥協助解決無證移民問題,但墨西哥總統過去亦曾指責,拜登總統是邊境移民激增的罪魁禍首。

根據海關和邊境保護局提供的最新數據,墨西哥是非法越境人員,最大的來源地佔三成六,洪都拉斯以二成二位居第二,危地馬拉以一成七位居第三。

