本台報導過上月中十個賊人搶劫Palo Alto Stanford購物中心的Neiman Marcus,搶走40多個名牌手袋,總值超過15萬元,本星期一,同樣在Stanford購物中心,有11個賊人搶劫Louis Vuitton,搶走36個手袋,總值超過10萬元。

警方形容,賊人有組織地行動,得手後分別乘坐5輛接應的汽車逃走。

警方表示,星期一下午,這批賊人進入Louis Vuitton,搶走36個手袋,期間沒有使用武器,也沒有傷人。

目擊者表示,賊人是年輕的非洲裔男女,十幾歲至20幾歲,全部都有戴面罩,目前仍然在逃。

上月19號,在商場內發生類似搶劫案,但警方表示匪徒乘坐的汽車與今次的不同,警方呼籲市民提供案件資料,電話:(650) 329-2413。

