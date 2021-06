【KTSF 歐志洲的報導】

東灣水利局通過在未來兩年增加水費的計劃,來資助輸水和排水項目。

東灣水利局董事會周二以7對0的票數,一致通過在未來兩年增加水費和排水費,從7月1日開始,調高這兩項費用4%,然後在2022年的7月1日再調高4%。

這將為東灣水利局籌得8億元,用作改進基礎建設,包括取代老舊的水管、改進食水和污水處理設施等。

至於對市民的影響,一個每天耗水兩百加侖的家庭,每個月的水費將會增加2.53元,在2022年再增加2.66元。

至於排水方面,一個平均家庭將會每個月多付0.89元,在2022年再多0.98元,排水費是按照相關地產的大小而定。

