中半島Daly City發生針對亞裔的仇恨犯罪事件,一個東灣奧克蘭(屋崙)居民,用種族仇恨字句辱罵並攻擊一名亞裔郵差。

案發現場位於Park Plaza Drive,地檢處表示,任職郵差的男事主姓楊,上星期六案發時,事主正在派信,San Mateo縣地檢處指出,26歲奧克蘭居民Lamont Demetrius West Verdon涉嫌用粗口罵郵差,用粗口罵亞裔,又說「我要殺了你」。

之後,疑犯將郵差的背包拉下來,然後翻裡面的東西,郵差返回派信車上,並反鎖自己在裡面,但疑犯繼續跟著郵差並向他尖叫,郵差打911報警,警方在現場附近拘捕了疑犯。

地檢處控告疑犯作出刑事恐嚇並加控仇恨犯罪,疑犯周二出庭,他否認控罪。

