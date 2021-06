Colonial油管公司行政總裁解釋向黑客支付贖金原因（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

上個月遭黑侵勒索的油管營運商Colonial Pipeline的行政總裁周二在國會參議院屬下的國土安全委員會作證,對於日益猖獗的電腦網絡黑侵勒索行為,他解釋公司為何要一度關閉輸油管道,以及要支付贖金給犯罪集團。

經營輸油管道的Colonial Pipeline公司行政總裁Joseph Blount,周二在國會參議院作證時承認,雖然公司每年花費4千萬元在網絡安全方面,但公司仍然遭受黑侵勒索。

Colonial油管公司供應美國東岸大約一半的燃油,遭黑侵期間,輸油管道被迫暫停運作,引發民眾恐慌性入油,汽油售價飆升,有部份油站更索性關閉。

當局相信,這次黑侵是與來自俄羅斯的網路犯罪幫派集團有關,這些犯罪份子使用「黑暗面」的變種勒索軟件,而聯邦調查局(FBI)正調查過百種這些變種軟件。

雖然國土安全部和FBI不建議遭勒索的公司支付贖金,但Blount堅持支付了440萬美元贖金,以確保輸油管道盡快恢復安全運作。

Blount說:「我選擇支付贖金,以獲取一切所需的工具,令油管盡快恢復安全運作。」

Blount又說,他的公司已經通報FBI,而FBI也追蹤找回大部份贖金,不過犯罪份子仍然繼續黑侵美國的公司。

參議院國安及政府事務委員會成員Rob Portman說:「今早有消息指,美國眾議院選區外展服務平台,有近40個辦公地點遭黑侵勒索,正如以前我所講,沒有人例外,包括我們在內。」

聯邦司法部正促請企業和社區正視網路黑侵行為,一定要做好準備應對,以維護自身利益。

