Colonial油管公司行政總裁解釋向黑客支付贖金原因（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

上個月遭黑侵勒索的油管營運商Colonial Pipeline的行政總裁周二在國會參議院屬下的國土安全委員會作證，對於日益猖獗的電腦網絡黑侵勒索行為，他解釋公司為何要一度關閉輸油管道，以及要支付贖金給犯罪集團。

經營輸油管道的Colonial Pipeline公司行政總裁Joseph Blount，周二在國會參議院作證時承認，雖然公司每年花費4千萬元在網絡安全方面，但公司仍然遭受黑侵勒索。

Colonial油管公司供應美國東岸大約一半的燃油，遭黑侵期間，輸油管道被迫暫停運作，引發民眾恐慌性入油，汽油售價飆升，有部份油站更索性關閉。

當局相信，這次黑侵是與來自俄羅斯的網路犯罪幫派集團有關，這些犯罪份子使用「黑暗面」的變種勒索軟件，而聯邦調查局（FBI）正調查過百種這些變種軟件。

雖然國土安全部和FBI不建議遭勒索的公司支付贖金，但Blount堅持支付了440萬美元贖金，以確保輸油管道盡快恢復安全運作。

Blount說：「我選擇支付贖金，以獲取一切所需的工具，令油管盡快恢復安全運作。」

Blount又說，他的公司已經通報FBI，而FBI也追蹤找回大部份贖金，不過犯罪份子仍然繼續黑侵美國的公司。

參議院國安及政府事務委員會成員Rob Portman說：「今早有消息指，美國眾議院選區外展服務平台，有近40個辦公地點遭黑侵勒索，正如以前我所講，沒有人例外，包括我們在內。」

聯邦司法部正促請企業和社區正視網路黑侵行為，一定要做好準備應對，以維護自身利益。

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