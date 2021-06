參院發表國會衝擊調查報告 指多個部門失誤

【KTSF 江良慧報導】

參議院發表1月6日國會衝擊事件調查報告,指出多個部門都有失誤。

今年1月6日國會遭暴力衝擊,導致5人死亡,由兩黨議員參與的調查發現,溝通上有誤會,情報失誤和警告未受理會。

共和黨參議員Rob Portman說:「這些警員被置於我所說的不可能的位置,他們沒有足夠訓練,沒有足夠屏障,沒有足夠溝通。」

這份長達127頁的報告揭露,情報人員知道可能會發生暴力事件,但卻沒有警告所有人,而且也低估了網上的閒聊,在分辨受保障言論自由和非法恐嚇使用暴力方面也有困難。

民主黨參議員Amy Klobuchar說:「當前任務是要在未來保護國會。」

根據CNN所得到的消息,民主黨人刻意沒有與共和黨對立,報告沒有全面探討是什麼把示威者帶到首都華盛頓,又或者前總統特朗普的角色,並且避開動亂這個詞語。

民主黨參議員Gary Peters說:「那是動亂,事實很清楚證明,報告只是針對保安,正因如此我們需要委員會。」

參議院共和黨人已經拒絕成立類似911的兩黨調查委員會。

報告提出65項建議,包括改善警方設備儲存、改善訓練和溝通,以及解讀情報。

國會警方就發表聲明,說雖然知道在國會範圍會有大規模示威,情報沒有顯示會演變成國會大樓遭大規模襲擊。

與報告相反,警方說他們沒有收到有類似襲擊的可採取行動的情報。

