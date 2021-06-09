參院發表國會衝擊調查報告 指多個部門失誤

【KTSF 江良慧報導】

參議院發表1月6日國會衝擊事件調查報告，指出多個部門都有失誤。

今年1月6日國會遭暴力衝擊，導致5人死亡，由兩黨議員參與的調查發現，溝通上有誤會，情報失誤和警告未受理會。

共和黨參議員Rob Portman說：「這些警員被置於我所說的不可能的位置，他們沒有足夠訓練，沒有足夠屏障，沒有足夠溝通。」

這份長達127頁的報告揭露，情報人員知道可能會發生暴力事件，但卻沒有警告所有人，而且也低估了網上的閒聊，在分辨受保障言論自由和非法恐嚇使用暴力方面也有困難。

民主黨參議員Amy Klobuchar說：「當前任務是要在未來保護國會。」

根據CNN所得到的消息，民主黨人刻意沒有與共和黨對立，報告沒有全面探討是什麼把示威者帶到首都華盛頓，又或者前總統特朗普的角色，並且避開動亂這個詞語。

民主黨參議員Gary Peters說：「那是動亂，事實很清楚證明，報告只是針對保安，正因如此我們需要委員會。」

參議院共和黨人已經拒絕成立類似911的兩黨調查委員會。

報告提出65項建議，包括改善警方設備儲存、改善訓練和溝通，以及解讀情報。

國會警方就發表聲明，說雖然知道在國會範圍會有大規模示威，情報沒有顯示會演變成國會大樓遭大規模襲擊。

與報告相反，警方說他們沒有收到有類似襲擊的可採取行動的情報。

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