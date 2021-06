【KTSF】

參議院周二通過一項旨在抗衡中國經濟威脅的重量級工業政策法案。

參議院以68對32票,順利通過最新的抗中法案,這個名為2021《美國創新與競爭法》的法案,原名為《無盡前沿法案》,將投資約1,900億美元,加強美國技術和研究,並將批準540億美元,增加美國半導體和電信設備的生產和研究,其中20億美元專門用於汽車芯片研發。

該法案還須在眾議院通過,之後會送交白宮,由總統拜登簽署生效。

