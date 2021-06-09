拜登上任後首次外訪 將與普京面對面會談

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登周三展開上任後首次外訪，在歐洲出席七國集團峰會和北約峰會，並和俄羅斯總統普京面對面會談。

拜登的首次歐洲之行行程緊密，8日中除了出席在英國舉行的七國集團峰會，亦會與英女王會面，之後轉到比利時出席北約峰會，收集盟友意見後，到尾站瑞士日內瓦，和俄羅斯總統普京會面是此行重頭戲。

白宮周二表示，在外交中最合適的接觸方式就是面對面，而總統對此非常有經驗。

白宮發言人Jen Psaki說：「總統為此已經準備了50年，他一直在世界舞台上，他認識這些領導人數十年，包括普田總統，包括他將在北約和G7峰會見到的一些領導人。」

普京較早前表示，雙方會談及武器限制、全球爭端、應對新型肺炎疫情和氣候變化等議題，希望會談有建設，但相信不會有突破。

國家安全顧問蘇利文指，重點是雙方可以面對面談，向俄羅斯重申，若有損害美國利益的情況發生，美國必定會回應。

而在拜登歐洲之行前，北約秘書長斯托爾滕貝格到白宮和拜登會面，雙方討論過中俄問題，在北約峰會將繼續商討強調中國必須遵守國際規則。

斯托爾滕貝格說：「中國將很快成為世上最大的經濟體，他們擁有第二大國防預算，建立了最大的海軍，大量投資改進軍事能力，但他們不認同我們的價值觀，我們看到他們鎮壓民主抗議的，例如在香港，以及如何對待少數民族和維吾爾人，他們脅迫鄰國。」

日本傳媒報道，七國集團峰會宣言將首度提及台海安定的重要，和5月七國集團外長會議的聯合聲明一致，亦會提到對新疆人權與香港局勢的關注。

中國外交部就要求，北約作為全球最大軍事聯盟，應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀看待中國發展。

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