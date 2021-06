拜登上任後首次外訪 將與普京面對面會談

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登周三展開上任後首次外訪,在歐洲出席七國集團峰會和北約峰會,並和俄羅斯總統普京面對面會談。

拜登的首次歐洲之行行程緊密,8日中除了出席在英國舉行的七國集團峰會,亦會與英女王會面,之後轉到比利時出席北約峰會,收集盟友意見後,到尾站瑞士日內瓦,和俄羅斯總統普京會面是此行重頭戲。

白宮周二表示,在外交中最合適的接觸方式就是面對面,而總統對此非常有經驗。

白宮發言人Jen Psaki說:「總統為此已經準備了50年,他一直在世界舞台上,他認識這些領導人數十年,包括普田總統,包括他將在北約和G7峰會見到的一些領導人。」

普京較早前表示,雙方會談及武器限制、全球爭端、應對新型肺炎疫情和氣候變化等議題,希望會談有建設,但相信不會有突破。

國家安全顧問蘇利文指,重點是雙方可以面對面談,向俄羅斯重申,若有損害美國利益的情況發生,美國必定會回應。

而在拜登歐洲之行前,北約秘書長斯托爾滕貝格到白宮和拜登會面,雙方討論過中俄問題,在北約峰會將繼續商討強調中國必須遵守國際規則。

斯托爾滕貝格說:「中國將很快成為世上最大的經濟體,他們擁有第二大國防預算,建立了最大的海軍,大量投資改進軍事能力,但他們不認同我們的價值觀,我們看到他們鎮壓民主抗議的,例如在香港,以及如何對待少數民族和維吾爾人,他們脅迫鄰國。」

日本傳媒報道,七國集團峰會宣言將首度提及台海安定的重要,和5月七國集團外長會議的聯合聲明一致,亦會提到對新疆人權與香港局勢的關注。

中國外交部就要求,北約作為全球最大軍事聯盟,應摒棄冷戰思維和意識形態偏見,客觀看待中國發展。

