在全加州於6月15號全面重啟經濟的前一週,灣區的Alameda和Napa兩個縣周二也正式進入疫情最輕的黃色級別。

在疫情黃色級別,將允許戲院、餐廳室內用餐,以及健身房等可容納的人數最高達到上限的一半,不提供食物的酒吧,室內可容納人數最多是上限的4分之1。

Napa縣酒莊的好消息是,可以在室內接待五成的遊客,或者最多不超過200人。

另外在黃色級別的灣區縣,還有Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara,目前仍在橙色級別的是Contra Costa和Solano,以及Sonoma三個縣。

隨著加州在6月15號全面重啟經濟,評估疫情級別顏色系統也將隨之取消。

