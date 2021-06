美國槍械暴力案有上升趨勢 周末至少14人死於槍下

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫情繼續好轉,大部分州分也相繼撤銷各種限制陸續重開,但與此同時,槍械暴力事件則有上升的趨勢。

週末期間,全國多個地區都發生槍擊案,造成至少14人死亡,幾十人受傷。

在南佛羅里達州,周六晚上一個畢業派對外,發生的槍擊案就導致3死5傷。

之後周一早上Miami-Dade又發生另一宗槍擊案,造成兩死3人受傷。

Miami-Dade縣市長Daniella Levine Cava說:「我們看到開槍,槍殺案,在全國都上升。」

在芝加哥,牧師Donovan Price說:「有很多人和很多槍擊案。」

總共發生41宗槍械暴力事件,55人中槍當中5人死亡。

芝加哥警局發言人David O. Brown說:「我們在週末和過去一年所見,大部分暴力都是與幫派有關,幫派尋仇報復。」

多地政府都準備總動員,打擊暴力。

Levine Cava說:「我們增加監管高罪案地區,增派罪案分析師和車票閱讀器,槍聲固定器和其他裝置,讓我們可以分析罪案。」

與此同時,聯邦司法部就提出兩項建議,相信有助打擊槍械暴力,當中包括限制把普通手槍變成短管步槍的穩定支架。

白宮發言人Jen Psaki說:「這是總統長期致力解決槍械暴力禍害的一部分。」

