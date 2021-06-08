美國槍械暴力案有上升趨勢 周末至少14人死於槍下

June 8, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Brett Hondow)

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫情繼續好轉，大部分州分也相繼撤銷各種限制陸續重開，但與此同時，槍械暴力事件則有上升的趨勢。

週末期間，全國多個地區都發生槍擊案，造成至少14人死亡，幾十人受傷。

在南佛羅里達州，周六晚上一個畢業派對外，發生的槍擊案就導致3死5傷。

之後周一早上Miami-Dade又發生另一宗槍擊案，造成兩死3人受傷。

Miami-Dade縣市長Daniella Levine Cava說：「我們看到開槍，槍殺案，在全國都上升。」

在芝加哥，牧師Donovan Price說：「有很多人和很多槍擊案。」

總共發生41宗槍械暴力事件，55人中槍當中5人死亡。

芝加哥警局發言人David O. Brown說：「我們在週末和過去一年所見，大部分暴力都是與幫派有關，幫派尋仇報復。」

多地政府都準備總動員，打擊暴力。

Levine Cava說：「我們增加監管高罪案地區，增派罪案分析師和車票閱讀器，槍聲固定器和其他裝置，讓我們可以分析罪案。」

與此同時，聯邦司法部就提出兩項建議，相信有助打擊槍械暴力，當中包括限制把普通手槍變成短管步槍的穩定支架。

白宮發言人Jen Psaki說：「這是總統長期致力解決槍械暴力禍害的一部分。」

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