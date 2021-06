【KTSF】

聯邦司法部周一表示,上個月遭黑侵勒索的油管營運商Colonial Pipeline,支付了大約500萬元贖金給黑客之後,調查人員已經起回大約230萬贖金。

司法部表示,調查人員已經找到部份贖金,63.7個Bitcoin比特幣,以周一比特幣的市價每個36,000元,即起回約共230萬元。

Colonial油管公司共支付接近500萬美元給黑客,在Colonial遭黑侵期間,被迫關閉油管幾天,導致汽油售價飆升,附近地區的汽車出現恐慌入油。

當局懷疑事件是俄羅斯的黑客所為,消息指,本月稍後總統拜登與俄國總統普田會面時將會提出這問題交涉。

