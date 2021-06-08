舊金山市府周一重開 市長為4對新人主持婚禮（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）市府關閉15個月後周一首度重開，不過民眾入內還是要戴口罩及保持社交距離，一些政府部門，例如是估值官辦公室及財務部等，將會面對面接待市民。

而市長布里德周一在市府掛起彩虹旗，象徵著6月是同志光榮月，和市政府正式重開。

布里德說：「舊金山好事連生，大家，光榮月快樂！」

周一早上8時開始，市府重開運作，大部分部門全面重開，申請結婚證書、出生或死亡證明、文件記錄、商業登記等等，不過入內的人要戴口罩，和保持社交距離，以符合市府大樓疫情守則，僱員入內前也要通過檢測。

估值官朱嘉文說：「我們在舊金山市府這裡，一直在用電話或網上提供很多服務，但我們也知道，在新型肺炎疫情期間，並非所有人都可以上網，或有資源這樣做，所以我們計劃重開市府大樓，真的是優先項目，原因不單是這裡像徵市政府，我們想顯示重開，而是因為這是公眾能真正進來得到所需服務。」

另外，在圓頂大廳內，周一有4對新人結婚，他們的婚禮全部都由市長布里德主持，新人當中包括一對華裔男女。

新娘子李洋洋（Kathleen Li）透露，他們和很多準新人早前申請讓市長主持婚禮，怎料真的被選中。

李洋洋說：「很激動，其實我們是打算7月份結婚，然後正好被選中，好像就是兩三個星期前知道，雖然特別趕，但是覺得一定要搞定，因為可以由市長來主婚，因為非常罕有、難得的機會，而且我們一直很喜歡市長，所以覺得很榮幸。」

舊金山市府大樓重開後，開放時間為周一到周五早上8點到下午5點，朱嘉文也提醒民眾，進來前最好先致電311，查詢清楚要帶齊甚麼文件，以便進來時可以順利獲得所需的服務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。