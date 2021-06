舊金山市府周一重開 市長為4對新人主持婚禮（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)市府關閉15個月後周一首度重開,不過民眾入內還是要戴口罩及保持社交距離,一些政府部門,例如是估值官辦公室及財務部等,將會面對面接待市民。

而市長布里德周一在市府掛起彩虹旗,象徵著6月是同志光榮月,和市政府正式重開。

布里德說:「舊金山好事連生,大家,光榮月快樂!」

周一早上8時開始,市府重開運作,大部分部門全面重開,申請結婚證書、出生或死亡證明、文件記錄、商業登記等等,不過入內的人要戴口罩,和保持社交距離,以符合市府大樓疫情守則,僱員入內前也要通過檢測。

估值官朱嘉文說:「我們在舊金山市府這裡,一直在用電話或網上提供很多服務,但我們也知道,在新型肺炎疫情期間,並非所有人都可以上網,或有資源這樣做,所以我們計劃重開市府大樓,真的是優先項目,原因不單是這裡像徵市政府,我們想顯示重開,而是因為這是公眾能真正進來得到所需服務。」

另外,在圓頂大廳內,周一有4對新人結婚,他們的婚禮全部都由市長布里德主持,新人當中包括一對華裔男女。

新娘子李洋洋(Kathleen Li)透露,他們和很多準新人早前申請讓市長主持婚禮,怎料真的被選中。

李洋洋說:「很激動,其實我們是打算7月份結婚,然後正好被選中,好像就是兩三個星期前知道,雖然特別趕,但是覺得一定要搞定,因為可以由市長來主婚,因為非常罕有、難得的機會,而且我們一直很喜歡市長,所以覺得很榮幸。」

舊金山市府大樓重開後,開放時間為周一到周五早上8點到下午5點,朱嘉文也提醒民眾,進來前最好先致電311,查詢清楚要帶齊甚麼文件,以便進來時可以順利獲得所需的服務。

