聯邦最高法院大法官周一一致裁定,數以10萬計獲臨時保護身份的非法入境者沒有資格申請綠卡。

大法官Elena Kagan的判詞指出,聯邦移民法禁止獲得臨時保護身份的非法入境者申請綠卡,而當局給予臨時保護身份,並不代表認同他們進入美國是合法,因此他們並沒有資格申請綠卡。

判詞也指出,合法入境後,獲得臨時保護身份的人士不受周一裁決的影響。

臨時保護身份一般是給予因原來國家受戰火或天災摧殘而來到美國的人,臨時保護身份讓他們免遭遣返,也可以合法工作,目前全美獲這種身份的有大約40萬人,分別來自12個國家,當中有約85,000人成功轉換身份,他們大部分都是合法入境。

