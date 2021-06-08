賭城屍體證實是聖荷西男童 母親疑涉案被捕

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上個月28日，在內華達州拉斯維加斯被人發現的屍體，當局周一宣布已經確認身分，是來自南灣聖荷西的一名7歲男童，執法當局發布全國逮捕令，追緝男童的母親，母親目前已被捕。

拉斯維加斯警方證實，經過周末和聖荷西市警局聯合調查之後，確認死者身分，是7歲的聖荷西男童Liam Husted。

5月28日，有登山客在拉斯維加斯西南方約30英里的登山步道發現一具屍體，報警後警方證實死者是遭人殺害。

男童生前最後一次被人看到是5月24日在聖荷西，和他的母親，35歲的Samantha Moreno Rodriguez開車前往南加州和內華達州。

男童屍體被發現的隔天，警方追蹤這名母親的汽車，在科羅拉多州的Grand Junction，目前被控涉嫌謀殺，FBI對她發出全國逮捕令，當局也通知了男童的父親，他則與謀殺案無關。

拉斯維加斯警方Ray Spencer說：「我告訴你，這真的是非常令人心碎的對話，過去十天來對我和所有的調查人員都很難過，我們很高興能夠為Liam作一些了結，並且找到該為罪案負責的人，這是我們現在專注的重點。」

有親友通報，已經兩個星期沒有見到男童和他的母親，警方是透過這個線索和DNA檢測，最終辨識出男童身分。

男童母親涉嫌謀殺在全國被通緝，警方公布消息12小時後，男童的母親已在丹佛市被捕。

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