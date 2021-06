賭城屍體證實是聖荷西男童 母親疑涉案被捕

【KTSF】

上個月28日,在內華達州拉斯維加斯被人發現的屍體,當局周一宣布已經確認身分,是來自南灣聖荷西的一名7歲男童,執法當局發布全國逮捕令,追緝男童的母親,母親目前已被捕。

拉斯維加斯警方證實,經過周末和聖荷西市警局聯合調查之後,確認死者身分,是7歲的聖荷西男童Liam Husted。

5月28日,有登山客在拉斯維加斯西南方約30英里的登山步道發現一具屍體,報警後警方證實死者是遭人殺害。

男童生前最後一次被人看到是5月24日在聖荷西,和他的母親,35歲的Samantha Moreno Rodriguez開車前往南加州和內華達州。

男童屍體被發現的隔天,警方追蹤這名母親的汽車,在科羅拉多州的Grand Junction,目前被控涉嫌謀殺,FBI對她發出全國逮捕令,當局也通知了男童的父親,他則與謀殺案無關。

拉斯維加斯警方Ray Spencer說:「我告訴你,這真的是非常令人心碎的對話,過去十天來對我和所有的調查人員都很難過,我們很高興能夠為Liam作一些了結,並且找到該為罪案負責的人,這是我們現在專注的重點。」

有親友通報,已經兩個星期沒有見到男童和他的母親,警方是透過這個線索和DNA檢測,最終辨識出男童身分。

男童母親涉嫌謀殺在全國被通緝,警方公布消息12小時後,男童的母親已在丹佛市被捕。

