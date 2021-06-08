南加路怒槍擊案6歲男童亡 警拘兩男女疑犯

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上個月底在南加州橙縣55號公路上發生的路怒槍擊案，導致一名6歲男童喪生，警方周日逮捕了涉案的兩名嫌犯，其中一人是亞裔。

6歲男童Aiden Leos，上個月在一起55號公路的路怒事件中，死在媽媽的懷中，加州公路巡警發聲明宣布，已逮捕一男一女兩名嫌犯，分別是24歲的Marcus Anthony Eriz，和23歲亞裔女子Wynne Lee，兩人周日在位於Costa Mesa的住家外面被捕。

警方稱，兩名嫌犯被關押在縣監獄，將在周二出庭，預期會被控謀殺罪名，保釋金都定為100萬元。

案發在5月21日，死者Aiden的母親開車送他去上幼兒園，根據加州公路巡警，他的母親與另一輛車乘客發生爭執後，一名男乘客向他們的車子開槍，擊中Aiden背部導致他死亡，調查人員根據線索追查涉案汽車，終於逮捕到嫌犯。

橙縣縣參事Don Wagner說：「我有機會和死者家屬談過，我知道他們經歷了甚麼，這消息讓他們鬆了一口氣。」

Wagner表示，案件震驚當地社區，並對家屬展示強烈的支持，還籌集50萬元緝兇，但就不知道這次破案是否跟懸賞有關。

他也強調，調查人員日以繼夜設法要為死者家屬伸張正義。

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