南加路怒槍擊案6歲男童亡 警拘兩男女疑犯

【KTSF】

上個月底在南加州橙縣55號公路上發生的路怒槍擊案,導致一名6歲男童喪生,警方周日逮捕了涉案的兩名嫌犯,其中一人是亞裔。

6歲男童Aiden Leos,上個月在一起55號公路的路怒事件中,死在媽媽的懷中,加州公路巡警發聲明宣布,已逮捕一男一女兩名嫌犯,分別是24歲的Marcus Anthony Eriz,和23歲亞裔女子Wynne Lee,兩人周日在位於Costa Mesa的住家外面被捕。

警方稱,兩名嫌犯被關押在縣監獄,將在周二出庭,預期會被控謀殺罪名,保釋金都定為100萬元。

案發在5月21日,死者Aiden的母親開車送他去上幼兒園,根據加州公路巡警,他的母親與另一輛車乘客發生爭執後,一名男乘客向他們的車子開槍,擊中Aiden背部導致他死亡,調查人員根據線索追查涉案汽車,終於逮捕到嫌犯。

橙縣縣參事Don Wagner說:「我有機會和死者家屬談過,我知道他們經歷了甚麼,這消息讓他們鬆了一口氣。」

Wagner表示,案件震驚當地社區,並對家屬展示強烈的支持,還籌集50萬元緝兇,但就不知道這次破案是否跟懸賞有關。

他也強調,調查人員日以繼夜設法要為死者家屬伸張正義。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。