奧克蘭為低收入家庭推「保障收入」計劃 每月派錢500元

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奧克蘭（屋崙）為低收入家庭推行的「保障收入」派錢計劃周二開始接受東奧克蘭的市民申請。

在這項實驗性計劃下，市府將為600個東奧克蘭的家庭，每個月派出500元，歷時18個月，申請家庭必須有一個18歲以下的孩子，收入按照家庭大小設定限制，例如一個三口家庭，收入不能超過61,650元。

市長Libby Schaaf周二宣布，計劃將分兩個階段，目前合資格申請的居民，必須是住在畫面中看到的社區內，也就是東至MacArthur Boulevard，南至94 Avenue，西至International Boulevard，北至Havenscourt Boulevard。

第二階段，將在今年夏天較遲時候展開，到時將全面開放給所有奧克蘭低收入家庭。

第一階段的申請截止日期是6月30日，並將在7月1日後舉行抽籤。

想知道申請程序的觀眾，請瀏覽：https://fund.uptogether.org/eastoakland

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