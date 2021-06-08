奧克蘭和Dublin發生持槍劫案 兩少年嫌犯被捕（視頻）

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上星期二東灣奧克蘭（屋崙）及Dublin發生兩起持槍搶劫，警方調查都是同一夥人所為，警方逮捕到兩名青少年嫌犯。

警方逮捕到兩名嫌犯，分別是19歲的Michael Roy，還有一名17歲未成年的青少年，事發在上星期二傍晚7時半，在東灣Dublin市Clifden Court一棟民宅外，當60歲的屋主剛返家，他被3名男子攔住，要求交出隨身物，再糾纏之中，被害人的隨身物被搶走，還遭到歹徒攻擊。

星期四，Dublin警方在奧克蘭及Antioch警察局協助下，辨認出歹徒，後來發現兩人星期二上午在奧克蘭美麗湖附近搶劫一對華人父女，兩人目前被關押。

另外， 聖荷西周一凌晨3點發生一起槍案，現場在Dubert Lane夾Santee，被害人送醫不治，這是聖荷西今年第20起凶殺案，歹徒下落及作案動機仍不明。

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