奧克蘭和Dublin發生持槍劫案 兩少年嫌犯被捕（視頻）

【KTSF】

上星期二東灣奧克蘭(屋崙)及Dublin發生兩起持槍搶劫,警方調查都是同一夥人所為,警方逮捕到兩名青少年嫌犯。

警方逮捕到兩名嫌犯,分別是19歲的Michael Roy,還有一名17歲未成年的青少年,事發在上星期二傍晚7時半,在東灣Dublin市Clifden Court一棟民宅外,當60歲的屋主剛返家,他被3名男子攔住,要求交出隨身物,再糾纏之中,被害人的隨身物被搶走,還遭到歹徒攻擊。

星期四,Dublin警方在奧克蘭及Antioch警察局協助下,辨認出歹徒,後來發現兩人星期二上午在奧克蘭美麗湖附近搶劫一對華人父女,兩人目前被關押。

另外, 聖荷西周一凌晨3點發生一起槍案,現場在Dubert Lane夾Santee,被害人送醫不治,這是聖荷西今年第20起凶殺案,歹徒下落及作案動機仍不明。

