失蹤馮婆婆家人接受本台訪問 警方發布失蹤當天閉路電視照片（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

居住在舊金山（三藩市）列治文區的馮張琼珍婆婆，失蹤至今已經十天，她的家人接受本台訪問，而警方也發布馮婆婆失蹤當天閉路電視拍攝到她的照片。

馮張琼珍的女兒馮秀玲說：「已經第十天，我們家人上上下下都很擔心，我的母親，一位年老體弱的老人家，在外面那麼多日，我們收不到任何消息，我們希望觀眾和所有灣區居民如果看見我的母親馮婆婆，希望你們伸出援手報警，幫助我的母親早日回家。」

84歲的馮張琼珍，上星期五離開位於列治文區的家外出散步，家人表示，這張照片是馮婆婆在住宅樓下街上的時候，一個民居的閉路電視拍攝到的，當日她穿著一件紅色外套，紅色寫著LC字樣，有金牛圖像的紅色冷帽，是女兒送給她的，慶祝今年是牛年。

馮張琼珍當日穿紫色上衣，棕色長褲，UGG皮靴，她的女兒表示，母親在美國30多年，精神一直很好，很精靈，從未試過迷路。

家人表示，馮婆婆失蹤之前，有CHP加州公路巡警開車載她到Marina區Fillmore街夾Retiro Way，距離Safeway超市有一段路程。

家人表示，應該是語言障礙，馮婆婆與公路巡警溝通出現問題，最終導致馮婆婆回不了家，警方呼籲任何人如看見馮張琼珍，應該立刻打911報警。

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