失蹤馮婆婆家人接受本台訪問 警方發布失蹤當天閉路電視照片（視頻）

居住在舊金山(三藩市)列治文區的馮張琼珍婆婆,失蹤至今已經十天,她的家人接受本台訪問,而警方也發布馮婆婆失蹤當天閉路電視拍攝到她的照片。

馮張琼珍的女兒馮秀玲說:「已經第十天,我們家人上上下下都很擔心,我的母親,一位年老體弱的老人家,在外面那麼多日,我們收不到任何消息,我們希望觀眾和所有灣區居民如果看見我的母親馮婆婆,希望你們伸出援手報警,幫助我的母親早日回家。」

84歲的馮張琼珍,上星期五離開位於列治文區的家外出散步,家人表示,這張照片是馮婆婆在住宅樓下街上的時候,一個民居的閉路電視拍攝到的,當日她穿著一件紅色外套,紅色寫著LC字樣,有金牛圖像的紅色冷帽,是女兒送給她的,慶祝今年是牛年。

馮張琼珍當日穿紫色上衣,棕色長褲,UGG皮靴,她的女兒表示,母親在美國30多年,精神一直很好,很精靈,從未試過迷路。

家人表示,馮婆婆失蹤之前,有CHP加州公路巡警開車載她到Marina區Fillmore街夾Retiro Way,距離Safeway超市有一段路程。

家人表示,應該是語言障礙,馮婆婆與公路巡警溝通出現問題,最終導致馮婆婆回不了家,警方呼籲任何人如看見馮張琼珍,應該立刻打911報警。

