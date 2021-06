【有線新聞】

全球多個網站連線一度出現故障,包括Paypal、英國政府官方網站和多個新聞機構網站。

有線新聞台記者進入衛報網站使用期間出現錯誤訊息,未能繼續瀏覽金融時報、彭博、紐約時報、CNN等都受影響,網上討論區Reddit亦間歇「死機」,eBay和亞馬遜網站亦故障。

全球多個網站故障,可能跟美國雲端計算服務供應商Fastly故障有關, Fastly在大約1小時後表示,全球網絡連線陸續恢復。

