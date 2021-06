舊金山華裔家長收集簽名罷免教委 有人涉偷走簽名文件（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)一群家長發起罷免3名舊金山教育委員的簽名運動,上星期在列治文區,一名華裔家長搜集選民簽名時,有人涉嫌偷走部分簽名文件。

舊金山聯合校區家長林文傑說:「我覺得很無法無天,光天化日下竟然有人公然去偷這些簽名,然後大搖大擺地離開。」

上星期日,5月30日中午時分,林文傑一個人在Clement街夾3 Avenue舉行的農夫市場搜集選民簽名,為了罷免教育委員盧佩思(Gabriela Lopez)、高勵思(Alison Collins)和莫力加(Faauuga Moliga),期間有一個白人男人涉嫌偷走選民簽了名的文件,上面約有20個選民的簽名。

林文傑說:「有個白人男人說想簽名,在這些請願書上簽名,我讓他簽,然後我幫助其他想簽名的人士,我一轉過頭來,發覺有幾塊板不見了,我看見那個白人男人走過對面,將這塊板放在車底,然後我馬上走過去和他對質。」

過程被一名攝影師拍下,上載到HereSay媒體網站。

林文傑說:「我問他已簽名的請願書在哪裡,他一直不肯承認,和他糾纏了幾分鐘,後來另一位途人在車底找到夾著請願書的這塊板,我發覺還有一些簽了名的請願書不見了,我問他在哪裡,他在褲袋裡拿了一疊簽了名的請願書出來,我告訴他這是犯法的,我嘗試不讓他走,可是他最終都走了。」

林文傑是舊金山聯合校區家長,他有兩個子女在校區就讀,女兒讀小學,兒子是SOTA藝術高中9年級學生,過去一年疫情期間,都在網上上課,完全沒有體驗過親身上課的校園生活。

林文傑和一群家長發起罷免3名教育委員的運動,不滿3名教委在疫情期間,學校仍然關閉之際,辯論學校改名的問題,以及改變Lowell高中收生制度,沒有善用教育資源,罷免運動現取得1萬8千個簽名。

林文傑表示,他們需要9月7號之前搜集到最少51,200多個有效簽名,而家長的目標是7萬個簽名,因為要罷免3名教委,所以每名選民需要簽3個名。

林文傑表示,每個選民的簽名都很重要,對於5月30號有人涉嫌偷走選民簽名的事件,警方表示列治文分局正在調查案件。

有意參與罷免行動的人士,請瀏覽:https://tw.recallsfschoolboard.org/

