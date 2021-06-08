舊金山華裔家長收集簽名罷免教委 有人涉偷走簽名文件（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）一群家長發起罷免3名舊金山教育委員的簽名運動，上星期在列治文區，一名華裔家長搜集選民簽名時，有人涉嫌偷走部分簽名文件。

舊金山聯合校區家長林文傑說：「我覺得很無法無天，光天化日下竟然有人公然去偷這些簽名，然後大搖大擺地離開。」

上星期日，5月30日中午時分，林文傑一個人在Clement街夾3 Avenue舉行的農夫市場搜集選民簽名，為了罷免教育委員盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga），期間有一個白人男人涉嫌偷走選民簽了名的文件，上面約有20個選民的簽名。

林文傑說：「有個白人男人說想簽名，在這些請願書上簽名，我讓他簽，然後我幫助其他想簽名的人士，我一轉過頭來，發覺有幾塊板不見了，我看見那個白人男人走過對面，將這塊板放在車底，然後我馬上走過去和他對質。」

過程被一名攝影師拍下，上載到HereSay媒體網站。

林文傑說：「我問他已簽名的請願書在哪裡，他一直不肯承認，和他糾纏了幾分鐘，後來另一位途人在車底找到夾著請願書的這塊板，我發覺還有一些簽了名的請願書不見了，我問他在哪裡，他在褲袋裡拿了一疊簽了名的請願書出來，我告訴他這是犯法的，我嘗試不讓他走，可是他最終都走了。」

林文傑是舊金山聯合校區家長，他有兩個子女在校區就讀，女兒讀小學，兒子是SOTA藝術高中9年級學生，過去一年疫情期間，都在網上上課，完全沒有體驗過親身上課的校園生活。

林文傑和一群家長發起罷免3名教育委員的運動，不滿3名教委在疫情期間，學校仍然關閉之際，辯論學校改名的問題，以及改變Lowell高中收生制度，沒有善用教育資源，罷免運動現取得1萬8千個簽名。

林文傑表示，他們需要9月7號之前搜集到最少51,200多個有效簽名，而家長的目標是7萬個簽名，因為要罷免3名教委，所以每名選民需要簽3個名。

林文傑表示，每個選民的簽名都很重要，對於5月30號有人涉嫌偷走選民簽名的事件，警方表示列治文分局正在調查案件。

有意參與罷免行動的人士，請瀏覽：https://tw.recallsfschoolboard.org/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。