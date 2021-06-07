旅遊業人士解釋疫苗觀光是否可行（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

美國疫苗目前供應充足，而且接種疫苗不問身分也不分國籍，導致一些尚未接種疫苗的海外人士，想要來美國打疫苗，這種疫苗觀光是否可行？

資深旅遊業內人士表示，目前確實了解到，已經有一些國家的遊客持觀光簽證來美打疫苗。

見聞旅遊老闆邵旗謙（Ed Siu）說：「我就發現有一些來自加拿大，最近就是放寬疫情限制，以前加拿大疫情不行，現在加拿大疫情可以，從墨西哥（來美）疫情也可以，所以是放寬很多，就是北美洲、美洲來的就很多專程來打針的，現在還有一些從外地，從歐洲，從其他東南亞都有。」

不過疫情尚未完全結束，這些觀光客又是如何獲准入境呢?

邵旗謙說：「以前的簽證簽下來的，他們是有接受，所以他們來的話，沒有辦法阻止他們。」

近期由於台灣疫情升溫，也有不少關於到美國打疫苗的討論，是不是已經有人來打了疫苗呢？

邵旗謙說：「台灣就是有些人同一個道理，他們有簽證在手上，但是台灣很難打疫苗，他是（核酸）檢測有了就馬上過來，他是幾天就可以了，把事情辦好，他們打一針的J&J的，他們打一針就可以回去，所以一般他們來美國旅遊的話，都是希望打J&J。」

記者在社交媒體上也看到有民眾分享，確實有親人或鄰居的家人成功從台灣到美國打疫苗，而先前舊金山國際機場疫苗接種站所發布的新聞稿就表明，接種疫苗無須預約、不問身分、也不分國籍，外國人持護照即可接種，只要在疫苗接種站開放時間內前來即可。

至於來自中國和香港的人士，因為回程檢疫規定嚴格，暫時就沒有聽說有此情況。

不過特地從海外到美國打疫苗也存在風險，包括旅途當中感染的風險，接種疫苗之後可能的後遺症，以及回到原居地還需依規定隔離等，是否值得則見仁見智。

儘管疫苗免費，但如果因為副作用而有醫療上的需求，在美國的醫療費用高昂，業者建議出國旅遊一定要加購旅遊保險，並包含醫療在內。

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