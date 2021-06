旅遊業人士解釋疫苗觀光是否可行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國疫苗目前供應充足,而且接種疫苗不問身分也不分國籍,導致一些尚未接種疫苗的海外人士,想要來美國打疫苗,這種疫苗觀光是否可行?

資深旅遊業內人士表示,目前確實了解到,已經有一些國家的遊客持觀光簽證來美打疫苗。

見聞旅遊老闆邵旗謙(Ed Siu)說:「我就發現有一些來自加拿大,最近就是放寬疫情限制,以前加拿大疫情不行,現在加拿大疫情可以,從墨西哥(來美)疫情也可以,所以是放寬很多,就是北美洲、美洲來的就很多專程來打針的,現在還有一些從外地,從歐洲,從其他東南亞都有。」

不過疫情尚未完全結束,這些觀光客又是如何獲准入境呢?

邵旗謙說:「以前的簽證簽下來的,他們是有接受,所以他們來的話,沒有辦法阻止他們。」

近期由於台灣疫情升溫,也有不少關於到美國打疫苗的討論,是不是已經有人來打了疫苗呢?

邵旗謙說:「台灣就是有些人同一個道理,他們有簽證在手上,但是台灣很難打疫苗,他是(核酸)檢測有了就馬上過來,他是幾天就可以了,把事情辦好,他們打一針的J&J的,他們打一針就可以回去,所以一般他們來美國旅遊的話,都是希望打J&J。」

記者在社交媒體上也看到有民眾分享,確實有親人或鄰居的家人成功從台灣到美國打疫苗,而先前舊金山國際機場疫苗接種站所發布的新聞稿就表明,接種疫苗無須預約、不問身分、也不分國籍,外國人持護照即可接種,只要在疫苗接種站開放時間內前來即可。

至於來自中國和香港的人士,因為回程檢疫規定嚴格,暫時就沒有聽說有此情況。

不過特地從海外到美國打疫苗也存在風險,包括旅途當中感染的風險,接種疫苗之後可能的後遺症,以及回到原居地還需依規定隔離等,是否值得則見仁見智。

儘管疫苗免費,但如果因為副作用而有醫療上的需求,在美國的醫療費用高昂,業者建議出國旅遊一定要加購旅遊保險,並包含醫療在內。

