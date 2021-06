CDC指全美因染疫而需住院的青少年有上升趨勢

【KTSF】

美國各州現時推出不同的獎金獎品來鼓勵民眾接種新冠肺炎疫苗根據,聯邦疾控中心(CDC)的最新數據顯示,全美因感染新冠病毒而要住院的青少年近日有上升的趨勢,衛生專家提醒,青少年都要把握時機,盡快接種疫苗。

在東岸芝加哥,市府職員在接種率低的社區,逐家逐戶宣傳接種疫苗的重要性。

在肯塔基州,州長Andy Beshear未來幾星期將會向3名接種了疫苗的居民,每人送出每100萬元的獎金,並會為15名接種疫苗的學生提供全額獎學金。

加州州長紐森周五率先抽出15名接種了疫苗的加州居民,他們每人將獲得5萬元獎金。

而在紐約市,當局就在學校的操場設置疫苗接種站,這名14歲的學生表示,疫苗安全而且有效,沒有原因不接種。

這種對疫苗的態度,拜登政府希望更多美國人接納,白宮衛生專家Anthony Fauci醫生指,疫苗對大家有益,不願意接種的人應該覺得羞恥,而且是悲劇,更何況全世界的人正想盡一切辦法去得到疫苗。

CDC最新的數據顯示,12到17歲青少年,因感染新冠病毒而住院的人數正在增加,這項研究更加顯示接種疫苗的重要性,亦是一個警號,提醒就算是兒童都有機會染上病毒。

全美現在有63%民眾已經接種最少一劑疫苗,距離拜登早前訂下的目標,在國慶日前為七成美國人接種最少一劑疫苗越來越接近。

