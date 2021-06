【有線新聞】

巴基斯坦南部一列火車出軌後,被另一列火車從後撞上,至少45人死亡,數十人受傷,總理下令徹查事故起因。

事發後有火車車卡出軌翻側,部分車廂變形,有零件脫離車廂。星期一早上,信德省一列火車出軌,多節車廂倒卧路軌,數分鐘後有另一列火車從後撞上去。

據了解,當時兩列火車上合共有約1,100名乘客,有民眾嘗試救出被困車廂的人。當局除了派人搜救,又安排重型機械協助。多個傷者被送往附近的醫院,暫時未知引致火車出軌相撞原因。

從後撞上出軌火車的列車司機接受當地媒體訪問時指,當他見到出軌的火車後,曾盡力刹停列車,但不成功。巴基斯坦總理伊姆蘭汗在社交平台上指,對意外感到震驚,並下令徹查今次事故。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。