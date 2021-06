【KTSF】

舊金山 (三藩市)市府關閉15個月後,周一將會首度重開,不過民眾入內還是要戴口罩及保持社交距離,一些政府部門,例如是估值官辦公室及財務部等,將會面對面接待市民,而市長布里德周一將會在市府掛起彩虹旗,及為4對新人主持結婚儀式。

周一重開的舊金山市政廳,開放時間為周一到周五早上8點到下午5點,民眾入內必須要戴口罩,同時保持6呎的社交距離。

舊金山行政官朱嘉文表示,市政廳的重開不僅有象徵意義,也讓有困難上網及打電話尋求市府服務的市民有更多聯絡渠道,不過她就提醒大家入內後還是要遵守防疫規定。

關於新冠肺炎的書面資訊及海報等,會放在市政廳的South Light Court。

民眾可以致電311或上到市府網站,了解更多關於重開的詳情。

