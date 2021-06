【KTSF】

安老自助處正推出一個耆英社區服務就業培訓計劃,專為55歲或以上人士提供一個帶薪的培訓及實習機會。

耆英社區服務就業陪訓計劃,專為55歲或以上低收入、現時失業,及缺乏就業技能的人士而設,安老自助處會安排學員去到不同的非牟利機構一邊培訓,一邊實習,讓他們畢業後有一技旁身,促進就業機會。

培訓類型包括清潔員、接待員、廚房助理及辦公室助理等,是一個有薪的半職工作機會。

安老表示,學員每星期的工作時數大約有12至18小時,除了舊金山(三藩市)外,培訓計劃會橫跨Alameda縣、Contra Costa縣、Santa Clara縣及San Mateo縣。

計劃現正招募學員,查詢及報名可以致電(415) 677-7500。

