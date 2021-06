【KTSF】

中半島San Mateo縣的嘉年華(County Fair)因疫情暫停一年後,周六正式開幕,縣衛生局亦藉這個機會,用免費入場及美食等,來鼓勵民眾即場在嘉年華會上接種疫苗。

嘉年華會的正門附近設有流動的疫苗接種站,任何成人即場接種疫苗後,包括自己及一名未成年人士可以免費入場,另外亦可以享有免費美食,及免費坐遊樂設施的機會。

縣衛生局指,在嘉年華會開幕前兩到三星期,才決定加設疫苗接種站,希望鼓勵縣內大約未接種的兩成居民盡快接種。

有帶兒子在這裡接種疫苗的民眾表示,來到嘉年華會,竟然有那麼多驚喜及優惠,認為利用免費入場等去刺激接種率是一個好主意。

除了這個周末外,疫苗接種站下星期四到星期日會運作。

