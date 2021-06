【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西警察部門在一場警車追人的事件中,撞傷被追逐的男子,導致市府被法庭裁定需要負責,而必須賠償涉案男子360萬。

這場追逐事件發生在2018年,當時警車跟著在路上逃跑的男子Andy Martin,Martin被指涉嫌和他的表兄弟,在靠近Eastridge Mall的地方,持刀威脅一名保安人員,警員之後將Martin扣上手銬,之後他又被後來的一輛警車撞倒。

代表涉案男子的律師指,警員說謊,並導致Martin腳踝骨折,警察的隨身攝像機拍到Martin在被撞倒後受傷慘叫的狀況。

一個聯邦陪審團裁定,開車警員疏忽開車,導致涉案男子嚴重受傷,市府必須賠償他360萬。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。