亞馬遜創辦人貝索斯將親乘旗下火箭 實現首次太空旅行

曾是全球首富兼亞馬遜創辦人貝索斯,宣布下月將乘坐旗下航天公司的新牧羊人號火箭上太空,可望實現首次完全由民間主導的太空旅行。

太空旅行已探討開發多年,終於有望在下月20日,由貝索斯旗下的藍色起源實現首次飛行。直至上月中仍是全球首富的貝索斯,還會親身上陣,屆時將與任職廣告界及義務消防員的弟弟馬克,還有開放給公眾競投、中標最後一席位的人同行。

貝索斯說:「我邀請弟弟一起來首飛,因為我們是最親密的朋友」

他對馬克說:「我確想你一起來,賞臉嗎?」

馬克回答:「你認真的嗎?」

貝索斯說:「是的,我想那會很有意義,有弟弟在那裡陪伴我」

馬克說:「我甚至沒想過他會說自己也要參與首飛,之後還邀我一起去,我完全感到震撼」

這次太空旅行只是亞軌道飛行,即軌道呈拋物線,上太空後不會完全環繞地球,但如順利成事亦會是創舉。太空旅行並非新鮮事物,過去有富商「搭單式」到太空旅行,但只是跟隨執勤的太空人升空,而且乘搭的是俄羅斯的聯盟號火箭;因美國的私人航天活動過去受法規限制,一直由太空總署主導是否開放,直至2004年通過《商業航天發射修訂法案》,確立了法律地位,開放給私人及企業開發私人航天活動;2015年更通過法案,訂明美國公民可探索及利用太空資源。

