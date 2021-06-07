亞馬遜創辦人貝索斯將親乘旗下火箭 實現首次太空旅行

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曾是全球首富兼亞馬遜創辦人貝索斯，宣布下月將乘坐旗下航天公司的新牧羊人號火箭上太空，可望實現首次完全由民間主導的太空旅行。

太空旅行已探討開發多年，終於有望在下月20日，由貝索斯旗下的藍色起源實現首次飛行。直至上月中仍是全球首富的貝索斯，還會親身上陣，屆時將與任職廣告界及義務消防員的弟弟馬克，還有開放給公眾競投、中標最後一席位的人同行。

貝索斯說：「我邀請弟弟一起來首飛，因為我們是最親密的朋友」

他對馬克說：「我確想你一起來，賞臉嗎？」

馬克回答：「你認真的嗎？」

貝索斯說：「是的，我想那會很有意義，有弟弟在那裡陪伴我」

馬克說：「我甚至沒想過他會說自己也要參與首飛，之後還邀我一起去，我完全感到震撼」

這次太空旅行只是亞軌道飛行，即軌道呈拋物線，上太空後不會完全環繞地球，但如順利成事亦會是創舉。太空旅行並非新鮮事物，過去有富商「搭單式」到太空旅行，但只是跟隨執勤的太空人升空，而且乘搭的是俄羅斯的聯盟號火箭；因美國的私人航天活動過去受法規限制，一直由太空總署主導是否開放，直至2004年通過《商業航天發射修訂法案》，確立了法律地位，開放給私人及企業開發私人航天活動；2015年更通過法案，訂明美國公民可探索及利用太空資源。

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