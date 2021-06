法官推翻加州攻擊型槍械禁令 支持槍管人士表明上訴

【KTSF】

一名聯邦法官推翻加州實施了30多年的擁有攻擊型槍支武器禁令後,中半島Foster City一班支持槍管的市民隨即舉行集會,悼念死於槍枝暴力的人,他們指,加州需要的是更嚴格的槍枝管制,而不是放鬆,加州表明會就裁決上訴。

悼念活動一開始,就有人讀出約10天前,聖荷西VTA槍擊案9名死者的名字。

支持嚴格槍管的人士指出,聯邦法官推翻擁有攻擊性槍枝的禁令,可能令加州未來有更多人死於槍枝暴力。

Nancy Yarough的親友早前被槍殺,她表示,加州實施這個禁令30多年,期間拯救了無數的生命,她認為,攻擊性槍械不是用來守獵,亦不是用來自衛,而是殺害他人的工具。

法官星期五推翻這項從1989年已經實施的禁令,他指出,攻擊性槍枝的定義太廣,同時亦違反人民有權擁有槍械的憲法第二修正案,法官將攻擊型長槍AR-15和瑞士軍刀比較,認為兩者都是家居和保障國土安全的完美組合。

槍枝政策聯盟是其中一個入稟挑戰禁令的原告人,對於法官的裁決,聯盟表示很激動,他們認為擁槍權不只是是憲法第二修正案,亦是一種人權。

裁決頒布後,不同意的一方有30天時間上訴,州長紐森及州司法部部長Rob Bonta表明會在聯邦第九巡迴法庭上訴,有支持槍管的人士指,相信這宗訴訟最終會上訴到聯邦最高法院,由於最高法院以保守派法官為多數,估計最終會推翻禁令。

