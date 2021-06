Fisher-Price緊急召回兩款嬰兒搖籃產品

【KTSF】

由於發生了4起嬰兒死亡事故,Fisher-Price緊急召回4-in-1和2-in-1兩款產品。

美國消費品安全委員會透露,嬰兒最初是仰面朝天姿勢,後來發現他們面朝下趴在上面,4起死亡事件發生在2019年4月至2020年2月之間,分別在密蘇里州、內華達州、密歇根州和科羅拉多州,嬰兒分別是4個月大、兩名2個月大和11星期大。

目前Fisher-Price的4-in-1和2-in-1兩款都已下架,任何購買者均可獲得退款,據估計兩款產品的銷量約為14.7萬台和9.2萬台。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.cpsc.gov/Recalls/2021/fisher-price-recalls

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。