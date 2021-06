【KTSF】

聯邦食品藥物管理局(FDA)自2003年後,再次批准使用治療腦退化症的藥物。

獲批的單株抗體藥物,是美國生物科技公司Biogen研發,研究成果早於2016年已在《自然》期刊發表,指藥物能減少類澱粉蛋白Beta,即一般認同的相關患病成因。

FDA指,兩個第三階段臨床測試中,一個達到了基本效果,滅少患病個案,另一個測試則未達到,但數據均顯示,能減少類澱粉蛋白Beta水平,決定批准用以醫治腦退化症。

此病症是最常見的認知障礙症,在長者身上較常見的病症之一,影響記憶、認知,甚至是活動。

