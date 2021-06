影評：帶偵探色彩的驚悚片《招魂3》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國一對惡魔學家 ,如何向法庭證明殺人男子是因為惡魔纏身才下手。

康涅狄格州一名11歲男孩,因為被惡魔纏身而需要神父驅魔。驅魔現場有他家人和姐姐的男友Arne,因為看到男孩的痛楚,Arne 要惡魔放過男孩,而轉而上他的身。惡魔服從,一切也平靜下來。但是潛伏在Arne 體內的惡魔,在不久後促使Arne 殺死他的房東。Arne堅持自己沒有殺人面對謀殺審訊,過程中請來Warren 夫婦 Ed 和Lorraine,從超自然角度研究這起殺人事件。Warren 夫婦從研究小男孩家庭的住所開始,發現原來這家人被詛咒。而招來惡魔的,其實是一個邪教信徒。Warren 夫婦也決定,以惡魔纏身為理由,幫殺人的Arne 洗脫罪名。但是他們在明,邪教徒在暗,也逐漸的陷入更大的危機中。

電影中的故事是1981年,轟動美國的一起真實的兇殺案,也是根據惡魔學家 Warren夫妻檔的經歷拍攝。2013年華裔導演溫子仁,開始拍攝《The Conjuring 招魂》系列電影,就是根據將他們處理過的一些真實案例,搬上大熒幕。第三集導演棒子交給新人Michael Chaves,感覺沒有溫子仁導演前兩集的緊湊和動人,反而加強了偵探式的破案過程。

在營造恐怖氣氛方面有一定的成效,驅魔鏡頭感覺還要在著名電影《驅魔人》的情景來得震撼。而故事中殺人前的一場燈光和音響的卓越運用,更加讓觀眾置身於兇手眼中。這是戲中最突出的一幕。要是整部電影都有這類鏡頭,這將會是一部佳作。可是正如之前和Warren 夫婦有關的電影,一旦有兩位演員Patrick Wilson 和Vera Farmiga 出現,在危險中仍舊體現出他們的恩愛,也就不會錯到哪裡去,畢竟他們已經成為這系列電影的軸心人物。

《招魂3 The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It》驚悚、溫馨鏡頭兼具,滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映,也在串流平台HBO Max 同步推出。

電影網頁:https://www.theconjuringmovie.com/

“The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It” Review: An procedural feel with hits and misses

“Screening Room” reviews “The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It”

Rating: 4 out of 5 stars

Now in theatres and streaming on HBO Max.