王丹指維園禁六四集會屬意料中事 冀市民別上街作無謂犧牲

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六四32周年，香港維園燭光晚會連續第二年不准舉行，身處美國的八九民運領袖王丹說是意料中事，希望大家不要走上街頭悼念，不要作無謂的犧牲，只要心中不忘六四，世界就會看到香港人心裏的燭光。

王丹說：「我的心情不是失望，而是憤怒。在《國安法》實施之後，這完全是意料中的事情。香港整個政治進入一個黑暗時期，我覺得未來也不會再有維園晚會，只要《國安法》還在。」

八九學生領袖王丹當年曾獲香港支聯會多次聲援，即使流亡海外多年，香港的反修例事件、《國安法》實施、民主派被檢控，他一直放在心上。

王丹說：「我現在確實看不到希望，對香港未來前途也比較絕望。當我們（民運學生）爭取民主自由被鎮壓後，我們的處境是一樣的，仍然是沒有民主自由。對香港人來說曾經擁有過，現在失去，我覺得香港的處境更令人感到痛心。」

去年六四晚會同樣因疫情被禁，仍有人堅持走上街頭悼念，24名民主派因而被控未經批准集結，當中不少是王丹的老朋友。

王丹說：「我認識的香港朋友，絕大部分不是進了監獄就是流亡。被捕的人已經夠多，我們不需要再作無謂的犧牲。我們都知道如果現在再走上街頭，政府還會繼續進行檢控和逮捕，我認為沒有必要去。」

王丹說：自己每年六四都在家裏點燭光悼念，他想跟香港人說不一定要公開悼念，燭光仍然可以遍地開花。

王丹說：「北京當局的目的就是想要香港人絕望，香港人最能做的最大的抵抗就是不要絕望。如果你要讓我忘記，我偏要去記着它。以我對香港人的了解，那怕再過10年、20年，香港人也不會忘記六四。燭光在香港人心中，我們跟香港人是心靈相通的，我們會看到香港人心中的燭光。」

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