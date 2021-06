王丹指維園禁六四集會屬意料中事 冀市民別上街作無謂犧牲

【有線新聞】

六四32周年,香港維園燭光晚會連續第二年不准舉行,身處美國的八九民運領袖王丹說是意料中事,希望大家不要走上街頭悼念,不要作無謂的犧牲,只要心中不忘六四,世界就會看到香港人心裏的燭光。

王丹說:「我的心情不是失望,而是憤怒。在《國安法》實施之後,這完全是意料中的事情。香港整個政治進入一個黑暗時期,我覺得未來也不會再有維園晚會,只要《國安法》還在。」

八九學生領袖王丹當年曾獲香港支聯會多次聲援,即使流亡海外多年,香港的反修例事件、《國安法》實施、民主派被檢控,他一直放在心上。

王丹說:「我現在確實看不到希望,對香港未來前途也比較絕望。當我們(民運學生)爭取民主自由被鎮壓後,我們的處境是一樣的,仍然是沒有民主自由。對香港人來說曾經擁有過,現在失去,我覺得香港的處境更令人感到痛心。」

去年六四晚會同樣因疫情被禁,仍有人堅持走上街頭悼念,24名民主派因而被控未經批准集結,當中不少是王丹的老朋友。

王丹說:「我認識的香港朋友,絕大部分不是進了監獄就是流亡。被捕的人已經夠多,我們不需要再作無謂的犧牲。我們都知道如果現在再走上街頭,政府還會繼續進行檢控和逮捕,我認為沒有必要去。」

王丹說:自己每年六四都在家裏點燭光悼念,他想跟香港人說不一定要公開悼念,燭光仍然可以遍地開花。

王丹說:「北京當局的目的就是想要香港人絕望,香港人最能做的最大的抵抗就是不要絕望。如果你要讓我忘記,我偏要去記着它。以我對香港人的了解,那怕再過10年、20年,香港人也不會忘記六四。燭光在香港人心中,我們跟香港人是心靈相通的,我們會看到香港人心中的燭光。」

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。