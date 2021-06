【KTSF】

加州「Vax For The Win」接種疫苗贏大獎剛剛抽獎,6名灣區居民中獎,3人來自Santa Clara縣,兩人來自舊金山(三藩市),一人來自Alameda縣。

州府即將通知中獎者,每名得獎者將獲得5萬元獎金。

