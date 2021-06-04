美國主要基建多番遭黑侵 司法部正密切留意事件

June 4, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

美國主要的基建設施近期遭受黑客連串攻擊之後，聯邦司法部正密切留意黑侵勒索事件，以便更有效追蹤和制止類似黑侵事件發生。

黑客加緊攻擊美國主要的基建設施令人關注，網路安全專家認為，這是網路冷戰正在慢慢升級。

聯邦調查局（FBI）局長還將黑侵與911恐襲相提並論，面對同樣的挑戰。

對於改革網路安全問題，司法部暗示可能將「反黑侵勒索」與「反恐」條文協調來處理，網路威脅情報專家對政府的這做法表示讚賞。

近期遭受黑侵的美國企業包括肉商JBS和油管營運商Colonial Pipeline，當局相信這兩宗黑侵可能是俄羅斯黑客所做。

紐約運輸局透露，在4月時也遭受黑侵，國際網路安全訓練公司KnowBe4表示，在過去幾個星期，向他們求助的公司增加了三成，也是企業面對的首要議題。

在KnowBe4位於佛羅里達州Clearwater附近，2月時就發生過黑客企圖在食水裡面落毒，專家因此呼籲公司加緊應對黑侵的嚴重性。

KnowBe4行政總裁Stu Sjouwerman說：「修補軟件和培訓僱員，是網路安全兩大關鍵議題。」

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