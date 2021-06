美國主要基建多番遭黑侵 司法部正密切留意事件

【KTSF 張麗月報導】

美國主要的基建設施近期遭受黑客連串攻擊之後,聯邦司法部正密切留意黑侵勒索事件,以便更有效追蹤和制止類似黑侵事件發生。

黑客加緊攻擊美國主要的基建設施令人關注,網路安全專家認為,這是網路冷戰正在慢慢升級。

聯邦調查局(FBI)局長還將黑侵與911恐襲相提並論,面對同樣的挑戰。

對於改革網路安全問題,司法部暗示可能將「反黑侵勒索」與「反恐」條文協調來處理,網路威脅情報專家對政府的這做法表示讚賞。

近期遭受黑侵的美國企業包括肉商JBS和油管營運商Colonial Pipeline,當局相信這兩宗黑侵可能是俄羅斯黑客所做。

紐約運輸局透露,在4月時也遭受黑侵,國際網路安全訓練公司KnowBe4表示,在過去幾個星期,向他們求助的公司增加了三成,也是企業面對的首要議題。

在KnowBe4位於佛羅里達州Clearwater附近,2月時就發生過黑客企圖在食水裡面落毒,專家因此呼籲公司加緊應對黑侵的嚴重性。

KnowBe4行政總裁Stu Sjouwerman說:「修補軟件和培訓僱員,是網路安全兩大關鍵議題。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。