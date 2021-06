六四維園被封警方多次舉旗警告 市民稱愈禁愈會記住事件

【有線新聞】

周五是六四事件32周年,香港警方首次引用《公安條例》圍封維園中央草坪、足球場等範圍,禁止任何人進入,維園外圍有市民聚集,警員晚上舉起紫旗,指在場的人可能違反港區國安法。

警方晚上約8時,在維園噴水池舉起藍旗,說六四晚會已經被禁止,要求在場的人和平離開,人群聽到警察廣播後,行向記利佐治街一帶。

之後有人指罵警察,又叫「光復香港、時代革命」的口號,警方多次舉起紫旗及黃旗,指市民可能違反國安法及限聚令,要求他們立即散開。

早在晚上約7時,警員已經在維園附近一帶佈防,不讓人進入公園。

警員在記利佐治街拉起橙色帶,圍住在場採訪的記者,要求他們出示記者證,又帶走一個女子。有穿著黑衣的市民成功行到去維園噴水池外,但被警方截停搜身,便衣警員在旁用攝影機拍攝。

有人帶白色鮮花來悼念六四,同樣被警員警告離開。

Iris說:「我真的是打算來默哀,之後就離開,沒有想過不可以,對不起,可能我太天真、不好意思。確診個案少了很多,雖然我們不能夠掉以輕心,最多可以隔開闊一些,但你連進入也不准許,我覺得有點過份。」

列小姐說:「這是一個香港人的記憶,很多警車、很多警察,他們其實是霸佔了整個維園,他們這樣做更加很強烈、很深深地提醒了我,我要記著這件事,所以我今天去不了維園,不過我都想來這裡行一個圈,我是很希望放上一束鮮花,為亡者致祭。」

