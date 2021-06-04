六四維園被封警方多次舉旗警告 市民稱愈禁愈會記住事件

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周五是六四事件32周年，香港警方首次引用《公安條例》圍封維園中央草坪、足球場等範圍，禁止任何人進入，維園外圍有市民聚集，警員晚上舉起紫旗，指在場的人可能違反港區國安法。

警方晚上約8時，在維園噴水池舉起藍旗，說六四晚會已經被禁止，要求在場的人和平離開，人群聽到警察廣播後，行向記利佐治街一帶。

之後有人指罵警察，又叫「光復香港、時代革命」的口號，警方多次舉起紫旗及黃旗，指市民可能違反國安法及限聚令，要求他們立即散開。

早在晚上約7時，警員已經在維園附近一帶佈防，不讓人進入公園。

警員在記利佐治街拉起橙色帶，圍住在場採訪的記者，要求他們出示記者證，又帶走一個女子。有穿著黑衣的市民成功行到去維園噴水池外，但被警方截停搜身，便衣警員在旁用攝影機拍攝。

有人帶白色鮮花來悼念六四，同樣被警員警告離開。

Iris說：「我真的是打算來默哀，之後就離開，沒有想過不可以，對不起，可能我太天真、不好意思。確診個案少了很多，雖然我們不能夠掉以輕心，最多可以隔開闊一些，但你連進入也不准許，我覺得有點過份。」

列小姐說：「這是一個香港人的記憶，很多警車、很多警察，他們其實是霸佔了整個維園，他們這樣做更加很強烈、很深深地提醒了我，我要記著這件事，所以我今天去不了維園，不過我都想來這裡行一個圈，我是很希望放上一束鮮花，為亡者致祭。」

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