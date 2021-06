美國接種疫苗人數下滑 多州關閉大型接種場地

【KTSF 江良慧報導】

目前在美國,新型肺炎病例和死亡個案都在下降,但與此同時,接種疫苗的人數也都下降,最新數字更是1月以來的新低,部分的州也因此將會陸續關閉一些大型的接種場地。

在紐約市一個運動場,不少年輕人來這裡打疫苗。

14歲的Aaliyah Jennings說:「如果對我有益又安全,那何樂而不為?」

政府希望更多年輕人有此態度,因為最新的CDC數據顯示,12至17歲年輕人感染新型肺炎要住院人數近期持續上升,令人擔心。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「就是這些數據,逼我們要加倍努力,推動青少年打疫苗。」

流動打疫苗診所周五早上就出動到當地學校,到晚上疫苗車就會轉到去到酒吧夜店。

與此同時,麻省就宣布在未來幾個星期,陸續關閉所有大型接種中心,麻省成年人當中,有3分2已經完成接種疫苗,新澤西州也剛取消所有室內人數限制。

雖然總統似乎很樂觀,但他要在國慶日之前令美國7成成年人至少打一劑疫苗,這個目標可能難以達到,雖然目前距離目標其實不遠,不過平均每天的接種人數近期都在下跌,而且更跌至100萬以下,是自從1月以來的首次。

國家衛生學院Francis Collins說:「我認為我們做得到,但要推動一下。」

有12個州已達到,甚至超越目標,不過傳染病專家Michael Osterholm提醒大家,就算有州達到7成目標,州內有些地區的保護率仍不足一半。

而令人擔心的不止那些地區,有6個州過半數成年人一針都未打。

Collins說:「我擔心那些接種率低的地區,再有一波爆發他們就坐以待斃。」

不過還是有好消息,就是平均每天新症如今只是15,000多,死亡人數更是自從去年3月以來最低。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。